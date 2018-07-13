Модный вкус: My Gelato в сердце Москвы

Приключения итальянского супер-мороженого джелато в России продолжаются - с момента открытия джелатерии "Пломбир" в 2014 году прошло уже несколько сладких лет, которые запомнились роскошными вкусами от маэстро Серджио Дондоли и теперь популярный гастрономический проект с новым именем My Gelato достиг самого сердца Москвы - веранды ТЦ "Охотный Ряд" с видом на Кремль!

Гурманский ассортимент из более чем 100! сортов самого любимого детьми и взрослыми лакомства доказывает истину, что невозможное возможно: джелато с неожиданными вкусами козьего сыра или белых грибов, спирулины или апероля, инжира-маскарпоне или чая матча, тыквы или базилика счастливо уживаются с классическим пломбиром, шоколадом, клубникой и фисташкой.

Каждому гостю My Gelato предлагается дегустация, которая поможет найти и выбрать свои любимые вкусы!

Кроме того, в меню кафе есть все что угодно для аппетитнейшего завтрака\обеда\ужина - от аутентичной пиццы и пасты до средиземноморских салатов и авторских десертов!

Добро пожаловать в новое и самое модное кафе сети My Gelato с шикарным видом на Кремль:

ТЦ "Охотный ряд"

Манежная площадь д.1, стр.2

Ежедневно с 10-00 до 22-00

Автор: Диана Мицкевич