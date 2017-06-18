Модный воскресник: знаменитости на открытии фестиваля «Черешневый Лес»

Семнадцатый по счету Открытый Фестиваль Искусств «Черешневый Лес» торжественно стартовал на главной спортивной арене страны - на аллее Олимпийского Комплекса «Лужники», который уже полностью отремонтирован и готовится к проведению Чемпионата мира по футболу 2018.

По традиции, гостеприимный учредитель Фестиваля Михаил Куснирович пригласил знаменитых артистов на веселый воскресник в честь открытия «Черешневого Леса» чтобы всем вместе высадить молодой вишневый сад!

330 стройных вишневых саженцев сорта «Живица» пустили свою корни в землю у Большой Спортивной Арены в Лужниках, чтобы в следующем году красиво встретить всех участников мундиаля 2018. Среди селебрити, собственноручно потрудившихся на фестивальном воскреснике были замечены: министр спорта РФ Павел Колобков, генеральный директор ОАО «Лужники» Александр Николаевич Пронин, послы чемпионата мира по футболу Александр Овечкин, Алексей Немов, Илья Авербух, легендарные футболисты Валерий Непомнящий и Евгений Ловчев, Виктория Лопырёва, Яна Чурикова, Николай Фоменко, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Алферова, Егор Бероев, Дмитрий Хрусталев, Валерий Сюткин, Игорь Угольников, Камиль Ларин, Павел Табаков, Людмила Зорина, Эвелина Хромченко, Александр Васильев, Дарья Мороз, Алиса Гребенщикова, Игорь Миркурбанов, Мария Александрова, Сергей Филин, Ирина Слуцкая, Светлана Журова, Иван Скобрев, Альберт Демченко, Павел Астахов с семьей, Марк Курцер, Андрей Гнатюк, Марк Гарбер, Томаз и Иветта Манашерова, Андрей Колесников, Гор Нахапеятн, Ян Яновский, Ольга Захарова, Дарья Михалкова, Иван Парфенов, Виктория Андриянова, Маргарита Королева, посол Итальянской республики в России Чезаре Мария Рагальини и другие садоводы – как «со стажем», так и новички.

Торжественная часть мероприятия прошла на Большой спортивной арене, где с января 2014 года идет грандиозная реконструкция - подготовка к предстоящему Чемпионату. Участники фестиваля «Черешневый Лес» стали первыми, кто увидел стадион, который скоро должен открыться: все работы здесь почти завершены, и кроме строителей такой главную арену Чемпионата мира по футболу не видел еще никто. Для гостей провели специальную экскурсию, во время которой можно было в полной мере оценить масштаб подготовки главной спортивной арены России. Участники фестиваля с удовольствием опробовали сиденья на трибуне, которые, по словам многих, стали очень удобными, а также, под руководством Михаила Куснировича, протестировали акустику стадиона, отрепетировав несколько традиционных «кричалок» болельщиков.

«Этот комплекс - наша центральная арена, где мы всех ждем. Я испытываю чувство ностальгии по старому стадиону, но в новом дух спорта сохранен, как и дух победы. Сохранился также и фасад, где будут закреплены таблички с именами победителей Олимпиады-80 в Москве. В ближайшее время стадион Лужники будет сдан в эксплуатацию, и мы первые, кто вышел на этот газон! Уверен, что впереди у нас и BOSCO еще множество совместных спортивных проектов. А наши деревья пусть растут – вверх, вширь, и обязательно плодоносят!» - заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

А после спортивно-садово-огородного воскресника состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Премии Олега Янковского «Творческое открытие», присуждаемой за самые яркие творческие открытия года в разных областях искусства: театре, музыке, кино и литературе.

Лауреатов по традиции наградили изящными статуэтками в виде ягод черешни, вручную изготовленными из муранского стекла. Они создаются специально к церемонии награждения в мастерских венецианского мастера Сильвано Синьоретто. На срезе – личный автограф Олега Ивановича Янковского и необычная дата – 32 мая, которая значится и в дипломах лауреатов премии. Ведь как раз 32 мая хотел совершить свой полет на пушечном ядре знаменитый герой Мюнхгаузена в исполнении Янковского!

В программе Открытого фестиваля искусств «Черешневый Лес» 2017 нас ждет:

– Выставка «Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения», которую фестиваль представляет совместно с Государственной Третьяковской галереей на Крымском валу.

– Премьера спектакля «Цирк» режиссера Максима Диденко. Главную роль в сценической версии знаменитой советской музыкальной комедии Григория Александрова исполнит лауреат премии Олега Янковского, член попечительского совета фестиваля Ингеборга Дапкунайте.

– Выставка одной из самых известных представительниц наивного искусства в России, художницы-самоучки Кати Медведевой, чьи работы западные коллекционеры называют «живописью обнаженной души».

– Спектакль «Черт, Солдат и Скрипка» по мотивам сказок Александра Афанасьева на сцене Концертного зала им. П. И. Чайковского. Идея и одна из главных ролей принадлежат Дмитрию Ситковецкому – известному скрипачу и дирижеру. Ведущими исполнителями новой версии музыкальной постановки - журналист Владимир Познер, музыкант и художник Андрей Макаревич, хореограф Владимир Варнава и другие;

– Концерт юных музыкантов в сопровождении Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова на сцене Московского международного Дома музыки

– Спектакль «Черешневое Стиховаренье», приготовленный совместно с благотворительным фондом «Галчонок».

А еще в этом году Открытый фестиваль искусств «Черешневый Лес» продолжает прекрасную традицию: вот уже шестой год подряд состоятся гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

16 и 17 июля на Исторической сцене Государственного Большого театра России будет представлена мировая премьера «Русский Гамлет».

Диана Мицкевич по данным пресс-службы Открытого Фестиваля Искусств «Черешневый Лес».