Модный юбилей: 30 лет бомбе для ванны от Lush

Lush празднует 30-летие бомбы для ванны в 2019 году ... Когда-то в 1989 году Мо Константин, соосновательница Lush и изобретательница продуктов, захотела придумать что-то, что позволило бы превратить обычную ванну в роскошное событие, и при этом не раздражать чувствительную кожу. Занимаясь разработкой этого средства в своем садовом домике, она создала продукт, который смягчал воду и позволял совершенно по-новому использовать для ванны эфирные масла и свежие ингредиенты. Так появились бомбы для ванны!

Надо заметить, что за это время бомбы для ванны проделали большой путь. На протяжении многих лет Мо и ее сын Джек вместе экспериментировали, изобретали и меняли привычные представления о времени в ванне. От скромного Круглого крема, бомбы для ванны, полной смягчающего кожу какао-масла, до Экспериментатора - взрыва цвета и творчества. Затем были запущены инновационные бомбы-желе, содержащие богатые минералами морские водоросли, и открыт первый в мире концептуальный цифровой магазин бомб для ванны в Токио!

Сегодня бомбы для ванны стали формой художественного выражения. Благодаря использованию технологий 3D-печати, еще большему количеству цветов, блеска и конфет-шипучек, они эволюционировали, и теперь, когда их бросают в ванну, демонстрируют множество преимуществ.

Помимо настоящего яркого взрывного спектакля, зрелища, которое вдохновило глобальное движение #bathart, бомбы для ванны обеспечивают деликатный уход за кожей благодаря изобилию питательных масел и и создают неповторимую атмосферу в вашей ванной комнате при помощи аромата и цвета. Каждая из них наполнена изысканными эфирными маслами, которые могут улучшить состояние как души, так и тела.

На протяжении трех десятилетий бомбы не просто гарантировали веселое и полезное время в ванне, но и являлись важным инструментом во многих известных кампаниях Lush, а также завоевали сердца знаменитостей.

И это еще не все!

Чтобы отпраздновать этот особенный юбилейный год, в Lush готовы добавить еще больше креатива в вашу ванну…

Начиная с 29 марта 2019 года, магазины Lush по всему миру впервые смогут собрать собственные коллекции бомб для ванн, сделав свой выбор из 54 эксклюзивных продуктов (которые в настоящее время доступны только в концептуальном магазинах LUSH в Хараджуку, Токио, и в Ливерпуле, Великобритания). В зависимости от размера магазина, в каждом из них будет разное количество бомб. Бомбы для себя найдут как любители приключений в ванне, так и те, кто хочет расслабиться.

По данным пресс-службы бренда.