Модный юбилей: дизайнерский бренд Silver Cross отметил свое 140-летие на набережной Москвы-реки

Всемирно известный британский бренд Silver Cross отмечает в этом году целых 140 лет с того момента, как его основатель Уильям Уилсон придумал первую в мире детскую коляску и чтобы отпраздновать такую грандиозную дату команда Silver Cross устроила веселую московскую вечеринку в Резиденции Посла Великобритании с великолепным видом на Москву-реку!

Казалось бы, что может быть общего между детской коляской Silver Cross и автомобилем агента 007 Aston Martin? Как оказалось, новая лимитированная модель коляски Surf Aston Martin Edition появилась именно в результате дизайнерского слияния двух знаменитых марок - новинка была официально представлена на вечеринке и заслужила одобрение гостей.

Кстати, детские коляски Silver Cross уже давно и всерьез прописались во дворце британской королевской семьи - красивая традиция началась с маленького короля Георга VI и продолжается до сих - принц Уильям и герцогиня Кэтрин были не раз замечены на прогулке с колясочкой этого престижного бренда.

Во многих британских семьях детские коляски Silver Cross передаются по наследству - высокое качество и классический дизайн позволяют всегда выглядеть им как новыми!

Однако технологический прогресс полезны даже в вопросе транспорта для малышей, поэтому команда бренда постоянно стремиться соответствовать пожеланиям современных мам и удивляют умными стильными новинками.

Специально ради того, чтобы продемонстрировать московским мамам новую модель Wave из Лондона прилетели главный дизайнер Silver Cross Фил Тейлор и CEO бренда Ник Пакстон. Им составили компанию представители самых знаменитых британских марок Mothercare, Atkinsons, Newby, Truefitt&Hill и другие.

А среди селебрити была замечена популярная телеведущая и мама троих малышей Тутта Ларсен, которая точно знает все о правильных детских колясках.

Веселая юбилейная вечеринка Silver Cross еще раз напомнила московским барышням, что быть мамой - всегда в моде!

Автор: Диана Мицкевич