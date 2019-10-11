Модный юбилей: принту "кобальтовая сетка" 75 лет

Императорский Фарфоровый Завод отмечает в этом году сразу два юбилея - 275 лет со дня основания завода императрицей Елизаветой и 75-летие своего самого знаменитого рисунка - кобальтовой сетки, которая родилась в тяжёлом 1944-м художницей Анной Адамовной Яцкевич, вдохновившейся бесконечной красотой зимнего Ленинграда - синее небо, белый снег и, сверкающие под северным солнцем снежинки, превратились в роскошную ажурную сетку в духе создателя первого русского фарфора Дмитрия Виноградова.

За эти годы подглазурная роспись кобальтом стала символом ИФЗ и гармонично вписывается в современный интерьер!

И, кстати, до сих пор, в каждом изделии Императорского Фарфорового Завода 65% ручной работы! Поэтому, каждая чашка или блюдце, наряженные в юбилейную кобальтовую сетку, уникальны.

Автор: Диана Мицкевич