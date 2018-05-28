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Анастасия Ильина

Модный ювелирный бренд KoJewelry открыл корнер в Крокус Сити Молл

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  • 28 Мая 201814:05

Корнер оформлен согласно пожеланиям дизайнера бренда Ольги Кёнигсон: светлые бежевые тона в сочетании с золотом и главная достопримечательность - купола в форме огранённого камня, изготовленные по собственному дизайну Ольги.


К открытию бренд KoJewelry подготовил своим поклонницам грандиозный сюрприз: коллекцию украшений из золота 750 пробы.

В корнере уже представлена и новая коллекция осень-зима 18/19: обновлённая линия изделий с кисточками и коллекция украшений на тело, а также лимитированная линия изделий, созданных специально для России.

KoJewelry – один из самых известных российских ювелирных брендов, 6 лет успеха в России, открыты представительства в Дубае и Лондоне.

 
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