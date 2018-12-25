Модный завтрак в ресторане "Особое место"

22 декабря в субботу состоялся традиционный Модный завтрак. По приглашению Антона Алфера (Модная cеть МОДА.РФ), коллеги, журналисты и дизайнеры собрались субботним утром в новом ресторане “Особое место” в районе Патриарших Прудов, чтобы поделиться новостями и подвести итоги уходящего года. “Особое место” было выбрано не случайно: там всегда рады детям и собакам, внимание привлекают уникальные столешницы, а сырники и блины обещают стать легендарными.

Одним из обсуждаемых событий стала прошедшая выставка “Мода–как инструмент трансляции российского культурного кода”, на которой были представлены экспонаты из частных собраний коллекционера Владлены Гринблат и наследницы династии Гандуриных Ольги Гришиной. Также гости поделились мнениями относительно символов российского культурного кода, обсудили и мировой тренд сезона на принты на кирилице.

На завтраке все желающие могли примерить украшения в виде традиционных русских праздничных головных уборов, так называемых кокошников. О кокошнике, как символе России, вновь заговорили после проведения Чемпионата Мира по футболу 2018. Современные украшения выполнены по традиционным технологиям и расшиты жемчугом и полудрагоценными камнями. Легко убедится, что качественно изготовленный кокошник не выглядит архаичным.

Гости Модного завтрака сошлись во мнении, что “трансляцией российского культурного кода” могла бы стать традиция одеваться в национальные костюмы, например, на День России. В нашей стране проживает порядка 190 национальностей. Подобная традиция превратит один день в году в настоящий яркий фестиваль, подобно пуриму в Израиле, который имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения.

В этот раз Модный завтрак посетили: Евгения Алфер (MODA.RU), Люда Никишина (дизайнер), Катя Штерн (журнал Ателье), Александр Ермаков (модный фотограф), Алиса Толкачева (дизайнер, блогер), Валентина Кузнецова (РИА-мода), Илья Тихонов (MODA 24/7), Ирина Каримова (FashionEducation), Александр Ларекс (Fashion Collection) и другие.