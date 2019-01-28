Молекулярное шоу от Teana

Команда Teanaне перестает радовать журналистов своим гостеприимством и радушием. Проведение бьюти-ланчей уже успело стать приятной традицией для компании Teana, которая с удовольствием делится своим опытом и профессионализмом с любимыми СМИ.

Бьюти-ланчи становятся прекрасной возможностью для журналистов познакомиться и лично пообщаться с самим основателем компании Дмитрием Стофорандовым, который на протяжении уже более 12 лет создает уникальные рецептуры косметики. На мероприятии Дмитрий рассказал гостям историю своего становления и развития как профессионала. По словам Дмитрия, его пристрастие к науке берет начало из детства. Позже, став профессиональным фармацевтом, Дмитрий осознал, что душа лежит к созданию прекрасного и начал заниматься делом, которое впоследствии стало смыслом его жизни. Главным ингредиентом в своей косметике Дмитрий называет безграничную любовь, которую он испытывает по отношению к своему делу и вкладывает в каждый образец косметики. Все рецептуры Дмитрий создает самостоятельно, поэтому многие линейки по праву можно назвать инновационными и уникальными, ведь аналогов на российском рынке просто не существует.После приятной беседы с основателем компании, гости стали свидетелями главной фишки прошедшего бьюти-ланча – молекулярного шоу. Прямо у всех на глазах шеф-повар приготовил ряд необычных молекулярных блюд – шоколадную икру, дымящиеся коктейли с азотом, «снег» из сливок, молекулярное мороженое и многое другое. Благодаря эффектной подаче и демонстрации самого процесса приготовления блюда молекулярной кухни произвели неизгладимое впечатление на гостей.

Тема молекулярной кухни была выбрана неспроста. Дело в том, что последний новинка бренда — линия молекулярных микрофлюидов OCCLUXоснована на технологии микрофлюидизации. Специалисты Teanaпредложили абсолютно новый механизм ухода за кожей. Микрофлюиды OCCLUXработают по принципу салонной маски, которую можно носить весь день, не смывая.

Наряду с микрофлюидами также состоялась презентация серии TOXYна основе уникального яда морской улитки. Комплекс направлен на борьбу с мимическими морщинами и действует уже через 2 часа после нанесения.

А также гостям был представлен 10-дневный ампульный бьюти-курс FUNGUSTOcэкстрактами грибов. Эта программа ухода призвана улучшить основные параметры кожи. Каждая ампула уникальна по своему составу, а сам курс насчитан на 10 дней и прекрасно заменяет салонный уход.

Гостями бьюти-ланча стали представители топовых СМИ, среди которых: Top Flight, TOPBEAUTY, Аэроэкспресс, Караван историй, Starhit и другие. Компания Teana планирует продолжать тенденцию подобных встреч в неформальной обстановке. За новостями компании вы можете следить в социальных сетях Teana и на странице в Instagram @teanalaboratories.