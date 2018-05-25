Молекулярные «двойники» живых растений

Абсолютно новое решение в косметологии – чистейшие растительные эссенции, по своему молекулярному составу полностью соответствующие живым растениям, отдавающие коже 100% полезных веществ, которые можно добавлять в любимую косметику, или использовать самостоятельно.

В своих новейших разработках эксперты Teana применяют экстракцию с помощью СО2 — это щадящий способ производства наиболее концентрированных растительных экстрактов с сохранением максимума полезных свойств. Сверхкритический углекислый газ физиологически безопасен, он лучше проникает в растительное сырье, поглощает и доставляет содержащиеся в нем вещества.

Этот метод позволяет извлекать из растений биоэссенции, которые по своему составу являются молекулярными двойниками живых растений. При этом в них не остается даже следов растворителя, неорганических солей и микроорганизмов, что невозможно при других классических методах экстракции. Наша кожа воспринимает такие эссенции как родственные и позволяет им проникать в более глубокие слои. В результате получается заметный эффект при крайне деликатном воздействии. Все продукты Teana Vegenius не имеют в составе продуктов животного происхождения и полностью подходят веганам.

Эссенции зверобоя, мать-и-махечи, эхинацеи и череды, входящие в состав биоэссенции ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР от загрязнений и пыли нейтрализуют негативное воздействие загрязняющих веществ, успокаивают и смягчают чувствительную кожу, уменьшают воспаления и раздражения, укрепляют и тонизируют, обеспечивая коже комфорт на весь день.

Биоэссенция ВОССТАНОВЛЕНИЕ для уставшей кожи пробудит уставшую кожу, придав ей здоровое сияние, благодаря содержащимся в составе эссенциям огурца, грецкого ореха, вечерней примулы и другим активным ингредиентам.

ЗАЩИТА ОТ СУХОСТИ и климатического стресса поддержит в коже оптимальный водный баланс на фоне перепадов температур, обновит и успокоит кожу, избавив ее от сухости и чувства стянутости, а способствуют этому натуральные эссенции розмарина, винограда, алоэ и зеленого чая.

Необходим бережный уход в то время, пока Вы занимаетесь спортом, физическим трудом, или активно отдыхаете? Биоэссенция ПОДДЕРЖКА КОЖИ на фоне физической активности – идеальное решение для поддержания здорового цвета лица, нормализации работы сальных желез и защиты кожи от раздражений и покраснений. Эссенции фукуса, спирулины, оливы, лаванды, сныти и зародышей пшеницы обеспечат коже бережный уход и укрепят сосуды.

Эссенции малины, яблока, винограда, калины, коры березы, корицы, облепихи и амаранта, входящие в состав биоэссенции ОМОЛОЖЕНИЕ зрелой кожи сокращают морщины, повышают упругость и эластичность кожи, выравнивая тон и осветляя пигментацию.

Расслабить кожу поможет биоэссенция РЕЛАКС И АНТИ-СТРЕСС для городских жителей, оказывающая антиоксидантный, тонизирующий и общеукрепляющий эффект. В числе активных ингредиентов присутствуют эссенции плодов расторопши, кунжута, томата, апельсина, лимона, лайма, черной смородины и жимолости, благодаря которым нормализуется работа сальных желез, улучшается регенерация и овал лица.

Эффективным решением для улучшения природных защитных механизмов кожи станет биоэссенция ОТ УФ-СТРЕССА, красноты и пигментации, которая, благодаря наличию в составе эссенций шелковицы, авокадо, малины, кокоса, черного чая, шпината и куркумы, насыщает кожу витаминами, выравнивает ее тон, делает лицо более гладким и нежным.

Идеальный Detox-эффект обеспечит биоэссенция ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ проблемной кожи, которая возвращает проблемной коже свежесть и спокойствие, нормализует обменные процессы и работ усальных желез и выводит из клеток токсины, благодаря содержанию эссенций рисовых отрубей, мха и торфа сфагнума, кипрея, фенхеля, фиалки, таволги, коры белой ивы, ромашки и кардамона.

Биоэссенции Vegenius - больше, чем просто сыворотки!