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Teana Laboratories

Молекулярные «двойники» живых растений

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  • 25 Мая 201815:43

Абсолютно новое решение в косметологии – чистейшие растительные эссенции, по своему молекулярному составу полностью соответствующие живым растениям, отдавающие коже 100% полезных веществ, которые можно добавлять в любимую косметику, или использовать самостоятельно.

В своих новейших разработках эксперты Teana применяют экстракцию с помощью СО2 — это щадящий способ производства наиболее концентрированных растительных экстрактов с сохранением максимума полезных свойств. Сверхкритический углекислый газ физиологически безопасен, он лучше проникает в растительное сырье, поглощает и доставляет содержащиеся в нем вещества.

Этот метод позволяет извлекать из растений биоэссенции, которые по своему составу являются молекулярными двойниками живых растений. При этом в них не остается даже следов растворителя, неорганических солей и микроорганизмов, что невозможно при других классических методах экстракции. Наша кожа воспринимает такие эссенции как родственные и позволяет им проникать в более глубокие слои. В результате получается заметный эффект при крайне деликатном воздействии. Все продукты Teana Vegenius не имеют в составе продуктов животного происхождения и полностью подходят веганам.

Эссенции зверобоя, мать-и-махечи,  эхинацеи и      череды, входящие в состав биоэссенции ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР            от загрязнений и пыли нейтрализуют            негативное      воздействие    загрязняющих веществ, успокаивают и            смягчают         чувствительную          кожу,    уменьшают воспаления          и            раздражения,  укрепляют       и          тонизируют, обеспечивая       коже            комфорт          на        весь     день.  

Биоэссенция ВОССТАНОВЛЕНИЕ    для     уставшей        кожи пробудит уставшую кожу, придав ей здоровое сияние, благодаря содержащимся в составе эссенциям огурца, грецкого ореха, вечерней примулы и другим активным ингредиентам.

ЗАЩИТА         ОТ       СУХОСТИ       и          климатического         стресса поддержит в коже оптимальный водный     баланс на        фоне    перепадов температур, обновит и успокоит кожу, избавив ее от сухости и чувства стянутости, а способствуют этому натуральные эссенции розмарина, винограда, алоэ и зеленого чая.

Необходим бережный уход в то время, пока Вы занимаетесь спортом, физическим            трудом,           или      активно           отдыхаете? Биоэссенция ПОДДЕРЖКА            КОЖИ  на фоне физической активности – идеальное решение для поддержания здорового цвета лица, нормализации работы сальных желез и защиты кожи от раздражений и покраснений. Эссенции фукуса, спирулины, оливы, лаванды, сныти и зародышей пшеницы обеспечат коже бережный уход и укрепят сосуды.

Эссенции малины, яблока, винограда,           калины,           коры    березы, корицы,            облепихи и амаранта, входящие в состав биоэссенции ОМОЛОЖЕНИЕ зрелой кожи сокращают морщины, повышают упругость и эластичность кожи, выравнивая тон и осветляя пигментацию.

Расслабить кожу поможет биоэссенция РЕЛАКС И АНТИ-СТРЕСС для городских            жителей, оказывающая антиоксидантный, тонизирующий и общеукрепляющий            эффект. В числе активных ингредиентов присутствуют эссенции плодов            расторопши,    кунжута,          томата, апельсина, лимона,   лайма, черной            смородины и   жимолости, благодаря которым нормализуется работа сальных желез, улучшается регенерация и овал лица.

Эффективным решением для улучшения природных защитных механизмов кожи станет биоэссенция ОТ         УФ-СТРЕССА, красноты и пигментации, которая, благодаря наличию в составе эссенций шелковицы, авокадо, малины, кокоса, черного чая,            шпината и куркумы, насыщает кожу витаминами, выравнивает        ее тон, делает            лицо более гладким и нежным.

Идеальный Detox-эффект обеспечит биоэссенция ЧИСТОТА И СВЕЖЕСТЬ проблемной            кожи, которая возвращает проблемной коже свежесть и спокойствие, нормализует            обменные        процессы и работ усальных желез и выводит из        клеток            токсины, благодаря содержанию эссенций рисовых отрубей, мха    и торфа сфагнума, кипрея, фенхеля, фиалки, таволги, коры белой ивы, ромашки и кардамона.

Биоэссенции Vegenius - больше, чем просто сыворотки!

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