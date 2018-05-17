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Артем Кузелев

Молли Годдард и Тим Уокер выпустят фотоальбом

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  • 17 Мая 201814:43

В четверг в Лонде состоится презентация книги, над созданием которой работали фотограф и дизайнер.

Знаменитый фэшн-фотограф Тим Уокер и британский дизайнер Молли Годдард объявили о сотрудничестве. Совместно они выпустят книгу фотографий,в  которой можно будет увидеть как старые, так и актуальные образы, придуманные обладательницей премии Vogue UK и Британского Совета моды. Альбом получил название Patty и будет представлен в этот четверг в лондонском универмаге Dover Street Market. Приобрести книгу можно будет через официальный сайт Годдард.

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