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Артем Кузелев

Молли Годдард получила BFC/Vogue Fashion Fund Award

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  • 04 Мая 201812:05
Сюжеты: Vogue

Британский дизайнер названа победителем этого года одной из самых престижных премий модной индустрии.

Британский Совет моды и Фонд Vogue объявили имя победителя ежегодного конкурса. На этот раз престижную награду British Fashion Council/Vogue Fashion Fund Award 2018 забрала дизайнер Молли Годдард со своей одноименной маркой Molly Goddard. Победительница получит 200 000 фунтов стрелингов, а также годовую кураторскую поддержку специалистов BFC.

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