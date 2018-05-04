Молли Годдард получила BFC/Vogue Fashion Fund Award

Британский дизайнер названа победителем этого года одной из самых престижных премий модной индустрии.

Британский Совет моды и Фонд Vogue объявили имя победителя ежегодного конкурса. На этот раз престижную награду British Fashion Council/Vogue Fashion Fund Award 2018 забрала дизайнер Молли Годдард со своей одноименной маркой Molly Goddard. Победительница получит 200 000 фунтов стрелингов, а также годовую кураторскую поддержку специалистов BFC.