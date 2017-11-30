Молодой бренд одежды Ивана Макаревича покоряет регионы

Актер театра и кино Иван Макаревич во второй половине 2016 года объявил о запуске собственной торговой марки, под которой будет выпускаться повседневная полуспортивная одежда с лейблом CHIPOODL. Менее года потребовалось его команде, чтобы показать значительный рост проекта, в том числе в регионах России.

По словам Ивана Макаревича, выступающего в роли креативного директора марки, линия одежды создавалась для того, чтобы открыто говорить, кто мы и что мы друг для друга. Концепция – в объединении людей своего поколения под слоганом «Be Kind – Say Hello», – простом и в то же время прекрасном способе стать ближе. Принцип unisex и емкий модельный ряд из 14 изделий, не нагруженных принтами и декором - свитшотов, анораков, футболок, шорт и штанов – та самая лаконичность, которой сейчас остро недостает рынку.

В августе 2017 года молодая марка, приглашенная к участию в фестивале Faces&Laces, занимает второе место в проекте F&L Locals, благодаря чему получает прописку в одноименном онлайн-магазине. Параллельно началось сотрудничество Chipoodl с московским ритейлером Kursovoy и питерским Gate31. Уже с октября бренд официально представляет по всем коммерческим и маркетинговым вопросам fashion агентство Real Profit Group, специализирующееся на продвижении российских дизайнеров и открывшее новый шоу-рум для оптовых продаж и PR в Москве.

Параллельно с появлениями моделей из дебютной коллекции Chipoodl в профильных журналах, на телеведущих и блогерах, бренд подписывает контракт с крупнейшим премиум-ритейлером Нижнего Новгорода Milo Group, встав в один ряд с лидирующими мировыми fashion лейблами, эксклюзивно представленными этим оператором в регионе. Модели от Ивана Макаревича также становятся доступны клиентам московского дизайнерского бутика Axiom, расположенного в одном из переулков Арбата. Предновогодний декабрь также будет отмечен стартом продаж Chipoodl самом ярком универмаге Красноярска – N1 Studio, вошедшего в рейтинг Топ-100 лучших премиум ритейлеров России The Best Luxury Stores по версии Союза Русских Байеров.

К февралю 2018 года команда бренда планирует завершить работу над новой коллекции, которая включит в себя как модели собственного производства, так и ряд изделий, созданных в коллаборации с творческими партнерами Ивана Макаревича, чьи имена пока не афишируются.

Официальный сайт бренда: www.chipoodl.com

Официальный дистрибьютор и PR-агент в России: Real Profit Group