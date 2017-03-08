Молодые дизайнеры ориентируются на гармонию противоречий

В Современной Школе Дизайна состоялся большой показ коллекций выпускников программы «Дизайн одежды».

На суд зрителей свои лучшие коллекции представили десять дизайнеров разных лет выпуска.

Разные характеры, разные взгляды на моду, разные успехи в профессии, разные ориентиры.

Кто-то вдохновлялся костюмами елизаветинской эпохи, кто-то - песнями «Битлз».

Главным призом шоу-показа выпускников курса «Дизайн одежды» стало бесплатное участие в полуфинале Седьмого Московского конкурса молодых модельеров, который пройдёт в рамках Недели моды в Москве этой весной.



По завершении дефиле, организатор конкурса Екатерина Матвеева назвала имя победителя. Призёрами стали сразу два дизайнера с единой коллекцией – Эльдар Ибраимов и Дарья Боброва. Они завершили обучение минувшей осенью, но уже успели добиться немалого успеха.





Молодые дизайнеры представили «Гармонию противоречий» - дизайн-проект коллекции женской межсезонной одежды в этническом стиле. Авторский стиль комбинирует экстравагантный образ, выраженный в деконструктивистском подходе к проектированию, с естественным. Это достигается путём интеграции этнических элементов.

Михаил ГУРЕВИЧ