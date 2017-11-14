Moncler увольняет Джамбаттисту Валли и Тома Брауна

Итальянская люксовая марка объявила о закрытии двух линий, за создание коллекций которых отвечали занменитые дизайнеры.

Итальянский дом Moncler прекращает выпуск новых коллекций Gamme Rouge и Gamme Bleu. Сообщая новость, председатель Совета директоров и генеральный директор Ремо Руффини заявил: «Группа должна развиваться и открывать новые горизонты». Закрытие линий произойдет после презентаций коллекций сезона весна-лето 2018. После этого компанию покинут Джамбаттиста Валли и Том Браун. Дизайнеры сосредоточатся на развитии собственных брендов.