Монохромный Берлин в рекламе Celine. Осень, 2019

Эди Слиман представил новый фотопроект, посвященный мужской коллекции парижского дома будущего сезона.

Креативный директор дома Celine представил кадры из рекламной кампании мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20. Эди Слиман сам отправился в Берлин, чтобы снять манекенщиков на фоне лаконичной архитектуры города. Фирменная черно-белая манера дизайнера прилагается.

Также кампания вышла в видеоформате, а саундтреком для ролика стал трек группы Crack Cloud «Philosophers Calling».