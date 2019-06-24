Монохромный Берлин в рекламе Celine. Осень, 2019

Эди Слиман представил новый фотопроект, посвященный мужской коллекции парижского дома будущего сезона.
Креативный директор дома Celine представил кадры из рекламной кампании мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20. Эди Слиман сам отправился в Берлин, чтобы снять манекенщиков на фоне лаконичной архитектуры города. Фирменная черно-белая манера дизайнера прилагается.
Также кампания вышла в видеоформате, а саундтреком для ролика стал трек группы Crack Cloud «Philosophers Calling».
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