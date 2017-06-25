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Диана Мицкевич

Морской стиль в летней коллекции Marina Yachting

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  • 25 Июня 201711:03

В новой летней коллекции итальянского бренда Marina Yachting, основанного еще в 1878 году мореплавателем Николо Гавидо, снова незабываемая морская классика и всегда стильная гамма белых, синих и красных тонов.  Дизайнеры предлагают нам добавить в повседневность спортивный шик, который актуален и в городе, и на курорте.  

Свободный крой и расклешенные силуэты добавляют в образ беззаботности. И тем не менне, технически коллекция продумана до мелочей: инновационные дышащие и водостойкие ткани, многофункциональные карманы и отстегивающиеся элементы помогут сохранить комфорт даже в стихийных ситуациях. 

Элегантные тренч-коты и яхт-клубные пиджаки, яркие поло и воздушные блузы,  женственные брюки-бананы и полосатые платья-туники созданы для поддержания морского настроения в каменных джунглях. 

А динамичные оттенки адмиральского синего и алого на белоснежном фоне в лучших традициях морского триколора настолько самодостаточны, что не требуют никаких дополнительных декораций. 

Автор: Диана Мицкевич 

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