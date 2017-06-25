Морской стиль в летней коллекции Marina Yachting

В новой летней коллекции итальянского бренда Marina Yachting, основанного еще в 1878 году мореплавателем Николо Гавидо, снова незабываемая морская классика и всегда стильная гамма белых, синих и красных тонов. Дизайнеры предлагают нам добавить в повседневность спортивный шик, который актуален и в городе, и на курорте.

Свободный крой и расклешенные силуэты добавляют в образ беззаботности. И тем не менне, технически коллекция продумана до мелочей: инновационные дышащие и водостойкие ткани, многофункциональные карманы и отстегивающиеся элементы помогут сохранить комфорт даже в стихийных ситуациях.

Элегантные тренч-коты и яхт-клубные пиджаки, яркие поло и воздушные блузы, женственные брюки-бананы и полосатые платья-туники созданы для поддержания морского настроения в каменных джунглях.

А динамичные оттенки адмиральского синего и алого на белоснежном фоне в лучших традициях морского триколора настолько самодостаточны, что не требуют никаких дополнительных декораций.

Автор: Диана Мицкевич