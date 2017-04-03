Морской стиль в новой коллекции Desigual

Морской стиль как всегда выигрывает в соревновании трендов -в новом сезоне образ барышни-морячки стал еще более юным и задорным!

Белая пена кружева на тонком трикотаже, помноженная на голубой, как южное море деним плюс, неунывающая морская полоска в ярких цветочных принтах - именно такую озорную формулу весенне-летнего гардероба предлагает жизнерадостный испанский бренд Desigual.

Самая колоритная часть коллекциии - сарафаны и топы-тельняшки в полоску всех цветов радуги, которые раскрасят даже самые дождливые и туманные дни нового сезона.

А в платьях-рубашках и сорочках с джинсовыми манишками а-ля корсар можно показаться и на офисных горизонтах.

Главный fashion-образ весны-лета 2017 от Desigual - пестрый морской микс самых разных принтов и фактур в одном ансамбле. А когда соскучимся по монохрому выберем элегантное платье адмиральского синего оттенка с неожиданной тюлевой вставкой на юбке - и круизный гардероб готов!

Автор: Диана Мицкевич