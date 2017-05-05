Морской стиль в новой коллекции Paul & Shark

Морская тема всегда неисчерпаема для модельеров и каждый новый сезон выглядит по-новому, особенно если у модного штурвала итальянские дизайнеры бренда Paul&Shark, которые умеют удивлять!

Классический морской триколор "синий-белый-красный" появляется в новой коллекции весны-лета 2017 в очень неожиданных комбинациях да еще и в веселой компании принтов: стройных яхт с пышными парусами, пестрых флагов и тропических цветов.

Все оттенки синего от игривого бирюзового до строгого адмиральского синего разбавлены освежающими белыми и согревающими желтыми тонами с сочными вспышками красного и оранжевого.

По капризу модной геометрии горизонтальные и вертикальные линии смешаны в задорный коктейль самых разнообразных цветов и пропорций.

Динамичная радужная полоска, ставшая самым узнаваемым символом стиля от Paul&Shark, вновь радует глаз в весенне-летней коллекции бренда.

Кстати, в креативной команде Paul&Shark трудится музыкальный эксперт Фабио Сарторелли (Fabio Sartorelli), который придумывает цветовые ассоциации к классическим музыкальным композициям. По мнению Фабио, 9-ая Симфония Бетховена напоминет бело-голубую палитру, а Ноктюрн ре-бемоль мажор (Оп.27) Шопена похож на принт в сине-красно-голубую полоску!

Автор: Диана Мицкевич