Морской стиль в новой коллекции TOM TAILOR

Совсем скоро начнется сезон навигации, а в новых коллекциях дизайнерских брендов уже замечена озорная одежда в морскую полоску, которая никогда не выходит из моды!

В весенне-летней линии TOM TAILOR DENIM можно найти множество стильных новинок, в которых даже будни каменных джунглей превращаются в отпуск на морском курорте.

Кроме лаконичных платьев-тельняшек в тонкую сине-белую полоску дизайнеры TOM TAILOR предлагают разбавить гардероб топами и джемперами с яркими ало-коралловыми линиями.

Для разнообразия - легкие сарафаны и топы в акварельных лазурно-молочных тонах, которые можно дополнить эффектным акцентом в виде бирюзового пояса-каната.

Собираясь в путешествие, возьмем в чемодан оптимистичную футболку "Русалочки не плачут" и короткую джинсовую юбку в вертикальную полоску - в таком морском образе можно хоть сразу с корабля на бал (то есть пляжную вечеринку)!

А закат на берегу теплее провожать в уютных свитшотах и джемперах с аппликациями-якорями!

Автор: Диана Мицкевич