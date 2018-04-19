Морской стиль в новой party-коллекции Gulliver

Весенне-летняя party-коллекция «Ницца» от бренда детской одежды Gulliver включает в себя полный гардероб нарядной одежды в единой цветовой гамме для девочек и мальчиков всех возрастов. Изящное сочетание белого и синего вызывает стойкие ассоциации с морем, солнцем, прогулками на яхте и легендарным французским курортом. Именно Лазурный Берег вдохновил дизайнеров Gulliver на создание этой свежей, стильной и элегантной одежды для выхода в свет.

Сочетание благородных фактур – мягкого кружева, модной сетки, шелковистого поплина и плотного льна – делает коллекцию притягательной и очень необычной. Изделия соответствуют всем принципам элегантной классики: в таком наряде ребёнок может отправиться на выпускной вечер, в театр или на торжественный семейный ужин – и везде будет притягивать к себе восхищенные взгляды.

Основой праздничного образа для мальчиков традиционно стал пиджак: прекрасная форма, идеальная посадка по фигуре и качественная внутренняя обработка подчеркнут безупречный вкус и индивидуальность ребёнка. Модель представлена в двух цветовых решениях – темно-синем и белом, так же как и брюки, это позволяет создать классический однотонный образ или построить смелый и дерзкий look на контрастах. Кроме того, комплект можно дополнить жилеткой, получив не выходящий из моды костюм-тройку. Расставить акценты помогут аксессуары – яркий орнаментальный галстук или галстук-бабочка глубокого синего цвета. На случай, если юному моднику захочется добавить остроты, дизайнеры Gulliver включили в коллекцию «Ницца» белые текстильные кеды – пожалуй, самую удобную обувь для теплого времени года. Они помогут разбавить строгость классического образа и позволят ребенку чувствовать себя свободно.

Нарядный гардероб для девочек отличается большим разнообразием, однако жемчужиной коллекции «Ницца» по праву считается роскошное белое атласное платье с контрастным синим поясом и широким кантом вдоль подола. В нём любая девочка почувствует себя настоящей принцессой с хорошим вкусом и благородными манерами. Дополнить сказочный образ помогут серебристые босоножки на толстой подошве. Если же юная модница предпочитает более дерзкие образы, ей понравится изящное платье с белым кружевным лифом и контрастной пышной юбкой-пачкой, которое отлично сочетается со светлыми кедами. Сделать look более романтичным и нежным помогут аксессуары – элегантная заколка или ободок.

Важно, что, разрабатывая модели для девочек, создатели праздничной коллекции «Ницца» решили не останавливаться на одних лишь платьях – стильный образ можно «собрать» из ультрамодной юбки-пачки из воздушной синей сетки и лаконичной белой блузки, украшенной бисером и стеклярусом. Для девочек младшего возраста можно выбрать блузку с ярким цветочным принтом и игривыми рукавами-крылышками.

По данным пресс-службы бренда.