Морской стиль в новых коллекциях Tommy Hilfiger

Все новые весенне-летние коллекции знаменитого бренда Tommy Hilfiger созданы с беззаботным морским настроением, которое передается даже с витрины! Давно любимая дизайнером морская полоска изменяется почти до неузнаваемости в новых смелых цветоформах.

Самая яркая коллекция Tommy X GiGi, соавтором и героиней которой стала супермодель Джиджи Хадид, пестрит радужными линиями в самых неожиданных комбинациях.

Этот веселый калифорнийский коктейль из стилей морячки, светской львицы и мечтательной юной барышни стоит непременно попробовать!

Остальные, более доступные линии весенне-летней одежды от Tommy Hilfiger предлагают множество идей на тему как надеть полосатое платье и не выглядеть банально.

А в круизной коллекции бренда замечены более спортивные и мальчишеские, но все-таки очень женственные наряды в морском стиле, который никогда не выходит из моды!

Автор: Диана Мицкевич