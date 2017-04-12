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Диана Мицкевич

Морской стиль в новых коллекциях Tommy Hilfiger

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  • 12 Апреля 201723:01
Сюжеты: Tommy Hilfiger, cruise 2017

Все новые весенне-летние коллекции знаменитого бренда Tommy Hilfiger созданы с беззаботным морским настроением, которое передается даже с витрины! Давно любимая дизайнером морская полоска изменяется почти до неузнаваемости в новых смелых цветоформах.

Самая яркая коллекция Tommy X GiGi, соавтором и героиней которой стала супермодель Джиджи Хадид, пестрит радужными линиями в самых неожиданных комбинациях. 

Этот веселый калифорнийский коктейль из стилей морячки, светской львицы и мечтательной юной барышни стоит непременно попробовать! 

Остальные, более доступные линии весенне-летней одежды от Tommy Hilfiger предлагают множество идей на тему как надеть полосатое платье и не выглядеть банально. 

А в круизной коллекции бренда замечены более спортивные и мальчишеские, но все-таки очень женственные наряды в морском стиле, который никогда не выходит из моды!

Автор: Диана Мицкевич

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