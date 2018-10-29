MOSCOW FASHION WEEK - показ ТМ ENDEA SS 2019 - «MIX & MATCH»

Группа компаний ENDEA успешно работает на модном рынке уже более 15 лет, выпуская широкий ассортимент красивой и понятной российскому потребителю одежды – универсальную базу из идеальных платьев, брючных костюмов, блуз, юбок и прочих элементов гардероба, необходимых современной женщине. Крупная торговая марка сегодня поменяла правила игры на модном рынке: носибельная, элегантная, коммерческая коллекция нуждается в живом визуальном ряде, отражающем идею бренда, а потребитель – в наборе инструментов для реализации стилистической составляющей идеального гардероба на все случаи жизни. Мода сегодня в понимании компании – это не просто набор вещей, это язык сочетаний общих тенденций на конкретном человеке. Именно поэтому ТМ ENDEA представила на подиуме Moscow Fashion Week коллекцию SS 2019 под названием «MIX & MATCH» в сотрудничестве с брендом IVANOVA (успешный бренд женской одежды, неоднократный участник Недель Моды в России). Дизайнер бренда, Юлия Иванова, выступила в качестве fashion стилиста коллекции и показа.

Концепция показа была построена на движении – ритме современной жизни и развивалась вокруг образа жительницы мегаполиса, которой необходимо чувствовать себя комфортно как в течение насыщенного рабочего дня, так и в других жизненных ситуациях и демонстрировать окружающим знание модных трендов. Несмотря на то, что модное шоу было сделано без привлечения высоких технологий, настроение показа было создано идеальным сочетанием одежды, саундтрека от DJ Этери Берсеневской и фактурными лицами моделей.

На подиуме дефилировали и возрастные модели – в понимании ТМ ENDEA женщине в любом возрасте нужно не пытаться адаптировать моду к возрасту или возраст к моде, а идти по пути индивидуального подхода к собственному гардеробу, гармонично сочетая все его составляющие между собой и успешно стилизуя классические решения и трендовые элементы.

Коллекция ENDEA SS 2019 - «MIX & MATCH» состоит из капсул, которые объединены не только общим названием, но также и концептом соединения их составляющих между собой. Выверенные силуэты и формы с модным использованием эксклюзивных принтов, смелым колор – блокингом, миксом материалов и актуальными аксессуарами позволяют женщине экспериментироваь с настроением. Например, must have сезона, предметы гардероба из кружевного полотна, создают романтичное настроение, которое возможно очень неожиданно превратить в спортивное – миксуя платье с брюками или надев яркий принтованный бомбер. Настроение легкости в большом городе задали четкие графичные формы и яркие насыщенные цвета: активный голубой, насыщенный красный, коралловый и заставили зрителей окунуться в атмосферу весенней свежести и сумасшедшего лета. Не остались без внимания и комплекты для вечерних выходов: яркие и сверкающие или невероятно элегантные брючные костюмы, с идеально скроенными жакетами в стиле смокинга, являющиеся универсальной вещью для каждой женщины.

Эстетика марки ENDEA в большей степени про «стиль», а не про скоротечную «моду». Героиня коллекций марки не гонится за трендами, не пытается никому ничего ежедневно доказать, а просто демонстрируют свой хороший вкус и статус, чувствуя себя уверенно и комфортно в любой жизненной ситуации.

фото Игорь Стражин

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Группа компаний ENDEA

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