Moscow International Foto Awards теперь и в Санкт Петербурге!

1 октября 2019 года в музее современного искусства АРТМУЗА в Санкт-Петербурге состоится открытие выставки работ победителей ежегодного Московского международного фотоконкурса Moscow International Foto Awards MIFA – 2019.

Moscow International Foto Awards - это ежегодное соревнование среди профессиональных фотографов, фотографов-любителей и студентов.

Основанный в 2013 году, фотоконкурс MIFA приобрел широкую известность и является сегодня одним из самых популярных и престижных фотоконкурсов в мире. Тысячи фотографов из самых разных уголков планеты присылают свои лучшие работы на рассмотрение международного жюри Moscow International Foto Awards.

В состав жюри MIFA входят известные фотографы, владельцы галерей, кураторы, издатели, критики и другие представители мира искусства из разных стран.

Moscow International Foto Awards открывает новые таланты, поддерживает выдающихся фотографов, а также представляет их интересы и достижения на международной арене.

MIFA - это не просто конкурс, это сообщество, которое сумело объединить множество невероятно талантливых людей всего мира.

На конкурс 2019 года поступило более 4000 замечательных фото работ из более чем 100 стран мира.

Главными победителями MIFA-2019 стали Расмус Флиндт Педерсен из Дании и Гэвин Смарт из Великобритании.

Расмус Флиндт Педерсен - профессиональный фотограф – был удостоен звания Фотограф года за его яркую и пронзительную серию ”Забытая страна", охватывающую некоторые из разрушительных последствий Гражданской войны в Йемене для его населения. В дополнение к титулу, его превосходная работа принесла Расмусу денежный приз в размере $3,000, желанную статуэтку MIFA и признание международного жюри MIFA.

Гэвин Смарт – фотограф-любитель – получил титул Новый талант года и денежный приз в размере $ 2,000 за серию «Продюсеры» о Бродвейском театре в Нью-Йорке 1950-х годов.

Фотографы, чьи работы заняли 1 место в каждой категории конкурса, также были награждены денежным призом в размере $100.

Каждый год MIFA проводит свою итоговую выставку в Москве, Минске, Симферополе и других городах. В 2019 году ценители современной фотографии из Санкт-Петербурга впервые получат возможность также увидеть выдающиеся работы фотографов мира, занявшие первые места в категориях конкурса. Сегодня партнером Moscow International Foto Awards стал музей современного искусства АРТМУЗА в Санкт-Петербурге.

Вас ждут приветствия организаторов конкурса и членов жюри, награждение победителей, фуршет и музыкальное сопровождение от диджеев - представителей современной андерграундной сцены Петербурга. Выставка проходит с 1 октября по 4 ноября в музее современного искусства АРТМУЗА. по адресу : г. Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, д.70. Подробнее о MIFA и участниках выставки https://www.moscowfotoawards.com/ . Партнеры мероприятия: Национальная Ассоциация Профессионалов Фотоиндустрии Профессиональная Фотолаборатория FOTOLAB Информационный портал Photar.ru Музыкальный партнер - промо группа QWERTYSOUND Площадка: музей современного искусства АРТМУЗА