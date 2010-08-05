Московская Детская Неделя Моды - Moscow Piccolo Fashion Week

С 5 по 8 октября 2017 года состоится самая крупная и ожидаемая Неделя Детской Моды в России - Moscow PICCOLO Fashion Week. За четыре дня в ЦДХ на Крымском Валу будут представлены детские и тинейджерские коллекции от более 20 дизайнеров из России, Италии, Испании и других стран.

Впервые в России на подиуме MPFW пройдут показы брендов: Sarabanda и Stefania Pinyagina.

Большинство дизайнеров и брендов покажут коллекции текущего сезона или смешанные, следуя тренду «see now - buy now».

Ярким событием станет появление на подиуме именитых детей моделей, которые покоряют подиумы Европы и Азии.

Так же не обойдется без известных гостей и участников показов: Галина Юдашкина, Диана Ди, участники шоу «Голос Дети», участники шоу «Новая волна», гр. Artik&Asti, Лоя, Анастасия Гребенкина, Елена Князева, Алина Гросу, Зара, Тутта Ларсен, Юлия Барановская, Юлианна Караулова, Алиса Гребенщикова, Согдиана, Габриэлла, Дарья Пынзарь, Анастасия Денисова, участники шоу Танцы ТНТ, Виталий Гогунский и другие представители кино, театра и шоу-бизнеса с детьми.

Юные посетители MPFW смогут не только насладиться прекрасными показами, но и поучаствовать в развлекательной и анимационной части мероприятия от Lego и Vivaldino, получить призы от Gulliver toys, Estel и PICCOLO. Анимация ждет гостей на протяжении всех 4 дней.

Генеральный ТВ партнер – RU TV

Генеральный стилист – ESTEL

Генеральный визажист – Московский Клуб Визажистов FORUM

Информационные партнеры: Elle kids, Melon Rich, Geometria и многие др.

Даты: 05-08.10.17

Место: Центральный Дом Художника, Крымский Вал д.10

Организатор: PICCOLO www.piccolomagazine.com

Сайт мероприятия: www.mpfw.ru