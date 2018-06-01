Московская коллекция Giorgio Armani

Итальянский дизайнер представил эскизы новой капсульной коллекции, посвященной российской столице.

Москва в этом сезоне в центре внимания! Очередной респект в адрес российской столицы прозвучал от Джорджио Армани: итальянский дизайнер посвятил Москве целую коллекцию. Главной темой капсулы неожиданно стало море, а модельный ряд основан на легких струящихся тканях. Главный цвет – оттенки голубого и белый. Кроме платьев, комбинезонов, приталенных жакетов, рубашек, брюк, топов и футболок, в коллекцию вошли аксессуары и обувь. Приобрести вещи из коллекции можно будет во флагмане дома в Третьяковском проезде и в «Барвиха Luxury Village».