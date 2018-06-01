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Артем Кузелев

Московская коллекция Giorgio Armani

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  • 01 Июня 201816:06
Сюжеты: Armani

Итальянский дизайнер представил эскизы новой капсульной коллекции, посвященной российской столице.

Москва в этом сезоне в центре внимания! Очередной респект в адрес российской столицы прозвучал от Джорджио Армани: итальянский дизайнер посвятил Москве целую коллекцию. Главной темой капсулы неожиданно стало море, а модельный ряд основан на легких струящихся тканях. Главный цвет – оттенки голубого и белый. Кроме платьев, комбинезонов, приталенных жакетов, рубашек, брюк, топов и футболок, в коллекцию вошли аксессуары и обувь. Приобрести вещи из коллекции можно будет во флагмане дома в Третьяковском проезде и в «Барвиха Luxury Village».

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