11 апреля 2017 года в Галерее искусств Зураба Церетели состоится Московский полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». Отборочные туры конкурса уже прошли в Курске, Улан-Удэ, Минске, Тюмени, Екатеринбурге. Для участия в конкурсе было подано 500 заявок от начинающих дизайнеров. До финала конкурса, который состоится осенью 2017 года в Москве в Гостином Дворе, президенту фонда Татьяне Михалковой предстоит совершить еще более 20 поездок по городам России и странам ближнего зарубежья.

Поддержать начинающих дизайнеров придет вся творческая Москва – дизайнеры, стилисты, блогеры, музыканты, столичные модники и трендсеттеры. Важно отметить, что для участников «Русского Силуэта» нет конкурсного взноса, моделей фонд также предоставляет бесплатно.

Работы молодых дизайнеров будет оценивать компетентное жюри – Татьяна Михалкова, президент фонда, член-корреспондент Российской академии художеств; Александр Митрошенков, учредитель фонда, президент Трансконтинентальной МедиаКомпании; Наталия Туровникова, fashion-специалист, член экспертной группы фонда, Наталия Козлова (международный обозреватель и историк моды), Владимир Зубец (дизайнер), Джемал Махмудов(дизайнер основатель бренда MD Makhmudov Djemal), Марина Дэмченко (редактор журнала «Fashion Collection»), Антон Алфер (основатель порталов MODA.RU,FASHION.RU), Виталий Козак (модный обозреватель), Алексей Коробейников (дизайнер, стилист проекта «Ты - супермодель» ),Щелухин Сергей(фотограф), Власов Алексей (дизайнер). Именно они должны будут выбрать победителей – тех, кто будет представлять Москву на финале конкурса.

За годы существования конкурса сотни дизайнеров прошли стажировки в ведущих зарубежных и российских домах моды. Победители обучались в престижных институтах моды, участвовали в показах на неделях моды и выставках в России и за рубежом. Сегодня призеры конкурса успешно развивают свои бренды, наиболее известные из них – Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Виктория Газинская, Кирилл Гасилин, Вардуи Назарян, Бессарион, Анастасия Задорина, Таша Строгая, Джемал Махмудов, Алексей Власов.

Информационные партнеры вечера:

Издательский дом «Комсомольская правда», GEOMETRIA.RU, 7 дней, телеканал World Fashion, первый русский журнал о моде Fashion Collection, интернет-порталы: Intermoda.ru ( новости и события в индустрии моды и красоты), wpolitics.ru (Мир женской политики), MODA.ru, www.wday.ru, портал Podium.life, fashiondigest.ru (единая модная лента новостей), riamoda.ru, FashionTime.ru, ModaNews.ru, Moda247.ru, pyatnizza.com, Российский Деловой Реестр. Журнал « Fashion хит сезона»

www.russian-siluet.ru

Дата и место проведения:

11 апреля (вторник ), начало вечера в 19.00 (сбор гостей в 18.30). Галерея искусств Зураба Церетели (ул. Пречистенка, д.19).

За дополнительной информацией и аккредитацией обращаться: Соболева Мария soboleva@tmk-media.ru