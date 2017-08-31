Москва вновь стала центром моды

30 августа в Москве открылась очередная выставка CPM – Collection Première Moscow. На выставочной площади ЦВК «Экспоцентр» расположились около 1.000 международных брендов. Бизнес на первом месте – многочисленные профессиональные посетители сделают свои заказы на ведущей выставке Восточной Европы.

Новые экспоненты из Индонезии, Индии, Колумбии и Румынии, высококачественные бельевые марки, присутствие звезд шоу-бизнеса и кино. СРМ – это традиционное место встречи всех специалистов модной индустрии: журналистов, блоггеров, баеров и всех оИнформативная деловая программа, весьма насыщенная на протяжении всех четырех выставочных дней, подчеркивает профессиональную компетентность Igedo Company.

Вниманию публики представлены 20 модных показов, презентация трендов fashion директором Igedo Company, богатейшая программа семинаров, рассчитанная на байеров и экспонентов, а также Russian Fashion Retail Forum.