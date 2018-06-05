Итоги проведения Московского форума индустрии моды

В форуме приняли участие более 40 спикеров из России и из-за рубежа и порядка 2000 гостей – из числа представителей бизнеса, власти, профессионального сообщества и заинтересованных горожан. В рамках выставки инноваций параллельно проходившей на одной из площадок креативного пространства, было представлено более десятка инновационных проектов – современных технологических решений в области интернет коммерции, производства и сферы продаж.

Спикеры панельной дискуссии – Влад Лисовец, Игорь Гуляев, Константин Андрикопулос, Андрей Бурматиков, Георгий Ростовщиков, Анна Лебсак Клейманс, Екатерина Дарма, Игорь Андреев, Christophe Guillarmé отметили важность проведения подобного мероприятия для городского развития и поддержания инициатив креативного сообщества Москвы. В модной индустрии взаимодействие между всеми ее структурными компонентами должно быть содержательным и продуктивным – именно поэтому LOFT HALL действительно стал площадкой для открытого и инновационного диалога между всеми представителями модного бизнеса.

По словам профессионалов области ритейла и экспорта, именно в Москве сосредоточено сегодня бОльшее количество коммерчески успешных брендов. Москва может по праву претендовать на звание «столицы моды», так как в плане логистики, образования, коммуникации и производства это действительно прекрасная отправная точка. Особое внимание выступающие обратили и на необходимость и существующие в Москве возможности образования в сфере модной индустрии, которое на сегодняшний день становится неотьемлимой ступенью для построения успешного бизнеса в этой отрасли.

Пути развития и поддержки fashion индустрии в столице обсудил с участниками Московского форума индустрии моды и глава города – Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил не только необходимость создания единой действующей системы в сфере моды и дизайна, но и проговорил конкретные пути ее реализации. На встрече с представителями отрасли был озвучен проект создания общегородского fashion-хаба, на основе которого смогут взаимодействовать все представители модного сообщества.

Форум посетили Ксения Собчак, Яна Расковалова, Айсел Трудель, Артем Кривда, Галина Юдашкина, Дарья Веледеева, Наталья Сергунина, Алексей Фурсин.

Знаковые спикеры сессий форума из России и из – за рубежа (Tony Ward, Christophe Guillarmé, Natalie Cantell, Diana Pernet, Antonio Federico) обсудили проблемы и стратегические направления развития всех сфер модной индустрии. Каждая площадка для проведения секций едва ли вмещала всех желающих – свободная и непринужденная обстановка каждой секции и огромное количество благопытливых слушателей способствовали тому, что спикеры долгое время не покидали свои залы, отвечая на вопросы, обмениваясь контактами, делясь опытом с участниками форума уже после выступлений.

Прекрасным завершением модного и знакового для Москвы мероприятия стало выступление «TherrMaitz» - одной из главных сенсаций в российской музыке последних лет.

По словам организаторов форума, спикеров, гостей и многочисленных участников, в этот день действительно удалась главная задача – обеспечение необходимых условий для сближения и продуктивного взаимодействия состоявшихся игроков fashion рынка, молодых предпринимателей в сфере модной индустрии и тех, кто ещё только стремится связать с ней свою профессиональную деятельность.

Опыт проведения Московского форума индустрии моды показывает, что в рамках подобных событий возможен не только обмен опытом, идеями и контактами, но и реальное совместное движение всех составляющих структуры модной индустрии к конкурентоспособному и прибыльному бренду «Сделано в России. Сделано в Москве»