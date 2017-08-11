Москвичи познакомились с индонезийской модой

В саду «Эрмитаж» уже во второй раз прошёл фестиваль Индонезии. На протяжении трёх дней москвичи знакомились с историей, культурой и традициями этой страны, говорили о туризме, дегустировали национальную кухню. Не осталась без внимания и индонезийская мода.

Традиционные индонезийские наряды не меняются столетиями, но веяния современной моды долетают и до Экватора. Гостей фестиваля не оставили равнодушными коллекции одежды из батика. Отметим, что и на традиционном фестивальном маркете на ура шли и наряды, и наручные часы из дерева, и сумки из кожи, и ткани ручной работы, и разнообразные украшения. И, конечно же, впечатлили показы от индонезийских мастеров, в том числе и специальное дефиле от знаменитого Ферри Сунарто, одного из ведущих индонезийских дизайнеров.









Маэстро моды и стиля Ферри Сунарто черпает вдохновение в традиционных национальных мотивах, таких как длинная индонезийская блуза кебайя. Он в каждой модели стремится сочетать высокий стиль и элементы гламура. Маэстро уверен, что кебайя сможет вдохновить дизайнеров всего мира - как китайский чонгсам, японское кимоно или корейский ханбок, которые часто украшают коллекции прославленных домов моды.





Ферри Сунарто также возглавляет Национальный консультативный совет Индонезийской палаты мод. В своей карьере в мире международной моды он стал единственным индонезийским дизайнером, которому выпала высокая честь представить свои работы на показе в банкетной зале немецкого замка, где среди высоких гостей были и венценосные особы. Коллекции Ферри также представлялись на международном фестивале ювелиров в Сингапуре и Дворце культуры Вьентьяна в Лаосе. В августа прошлого года ему была доверена честь представить свои произведения на первом Фестивале Индонезии в Москве.





В этот раз Ферри Сунарто представил свои шедевры совместно с лучшим азиатским дизайнером аксессуаров, Ринальди Юнарди, а также великолепным фотогрфом Рио Мотрет.





Коллекция «Весна-лето 2017» была насыщена изяществом и нежными романтическими цветами, комбинация красоты яванского батика и красочных тканей из южного Сулавеси, великолепно отразив дух и разнообразие красок Индонезии, не оставила равнодушными многочисленных гостей фестиваля.

Михаил ГУРЕВИЧ