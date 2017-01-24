Мосшуз: Какую обувь будут носить россияне в 2017-2018 годах

На январской выставке Мосшуз с 24 по 27 января представлены новые коллекции обуви и аксессуаров Весна-Лето 2017, Осень-Зима 2017-2018 от производителей и поставщиков из России, Италии, Турции, Казахстана, Польши, Германии, Китая, Ирана, Испании, Вьетнама. Руководители и байеры торговых организаций России съехались на выставку, чтобы оценить модные тенденции, сравнить цены и качество продукции, сделать предзаказы и заключить выгодные контракты.

"Компания Анта" представила спортивную и повседневную обувь для взрослых и детей марки STROBBS. Девиз компании: «Мы знаем, чего хотят покупатели. Это Strobbs». Компания TRIEN отмечает юбилей компании. О себе команда TRIEN говорит так: "Вот и прошли 20 лет, а мы с тем же азартом занимаемся любимым делом". Работая над коллекцией Весна-Лето 2017 компания TRIEN создала яркие модели спортивной и повседневной обуви со стразами, пайетками, кружевом, из меланжевых тканей, из вытертых рваных джинсовых материалов, из парчовых тканей и с элементами, имитирующими кожу змей и рептилий.

Впервые на Мосшуз представлены уникальные сумки, клатчи и аксессуары из дерева и кожи бренда COOB&Nautilus. Высочайшее качество, легкость, практичность и уникальность каждого изделия обеспечиваются самой природой и руками опытных мастеров.

Байеров несомненно заинтересует новая весенне-летняя коллекция женской обуви из Турции брендов MAGNETİCA и ELEGANZE. Семейная компания OSTASHOES производит обувь с 1964 года. Женская обувь торговых марок MAGNETİCA и ELEGANZE – это обувь для современных женщин от 16 до 65 лет, ценящих комфорт.

Производственная компания Мамашуз привезла на выставку женскую комфортную обувь. Изначально обувь создавалась для беременных женщин, со временем ее стали покупать женщины, кому неудобно в узкой обуви. В модельном ряде торговой марки Mamashoes можно увидеть как классические туфли, мериджейны, так и ботинки челси среднего ценового сегмента.

Модную обувь и аксессуары, предствленные в экспозициях на январской сессии Мосшуз, уже совсем скоро смогут оценить потребители Москвы и многих других городов России.