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Артем Кузелев

Мрака Rodarte выбывает из графика Недели моды

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  • 29 Декабря 201717:53
Сюжеты: Rodarte

Лаура и Кейт Малливи объявили, что их бренд не будет участвовать в марафоне традиционных дефиле.

Вместо модного показа в привычном формате сестры Малливи выбрали для своей марки Rodarte концепцию закрытой презентации. Мероприятие пройдет исключительно для байеров и журналистов и состоится на следующий день после закрытия парижской Недели моды.

В этот раз показы Недели моды в Париже займут пять дней: с 17 по 21 января 2018 года. Презентация Rodarte соберет профессионалов индустрии – 22 января 2018 года.

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