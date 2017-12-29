Мрака Rodarte выбывает из графика Недели моды

Лаура и Кейт Малливи объявили, что их бренд не будет участвовать в марафоне традиционных дефиле.

Вместо модного показа в привычном формате сестры Малливи выбрали для своей марки Rodarte концепцию закрытой презентации. Мероприятие пройдет исключительно для байеров и журналистов и состоится на следующий день после закрытия парижской Недели моды.

В этот раз показы Недели моды в Париже займут пять дней: с 17 по 21 января 2018 года. Презентация Rodarte соберет профессионалов индустрии – 22 января 2018 года.