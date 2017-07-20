Эффективным агротехническим приемом сохранения структуры почвы и декорирования земельных участков является мульчирование. Приобрести качественные мульчирующие материалы по антикризисным ценам можно в региональной компании «Мульча».

Поверхностное покрытие земельного участка мульчей давно и успешно используют опытные садоводы, овощеводы, декораторы. И это вполне закономерно, ведь мульчирование является природным «изобретением». Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что открытый грунт в природе встречается крайне редко. На нем всегда можно увидеть слой подсохшей травы, листьев или хвои. Мульча, словно одеяло, покрывает грунт и создает максимально комфортные условия для почвы. Мульчирующие материалы надежно защищают грунт в зимнее время - от переохлаждения, а в летнее - от перегрева. Мульча также предохраняет почву от эрозии. Кроме того, она является прекрасным декоративным материалом и пригодна к использованию в любых климатических условиях.

Региональная компания «Мульча» более десяти лет занимается производством и продажей мульчирующих материалов на отечественном рынке. Высокое качество сырья, строгое соблюдение сроков доставки, индивидуальный подход к каждому клиенту, наличие двух логических центров позволили компании занять лидирующие позиции в своей отрасли.

Компания «Мульча» вниманию отечественных потребителей предлагает: щепу декоративную, мраморную крошку, скорлупу кедрового ореха, кору лиственницы. На сайте компании в разделе «Каталог» потенциальные покупатели могут более подробно ознакомиться с ассортиментом, узнать стоимость и посмотреть фото, предлагаемых материалов. Доставка мульчи может быть осуществлена в любой город РФ, СНГ и Дальнего Зарубежья. При желании покупатель может забрать приобретенный товар самостоятельно со складов в Новосибирске или в Москве. С помощью менеджера компании потенциальные покупатели могут заранее рассчитать стоимость доставки. На сайте «Мульча» есть уникальная возможность заказать «обратный звонок». Если по каким-либо причинам заказчик сразу не смог дозвониться до отдела продаж, менеджер сам свяжется с потенциальным клиентом и подробно ответит на все его вопросы.

Сайт mulchan.ru имеет очень удобный и функциональный интерфейс. На его страницах в разделе «Статьи» можно найти массу полезных советов по мульчированию почвы и получить ответы практически на все интересующие вопросы, В разделе «Сотрудничество» руководители организаций смогут ознакомиться с условиями доставки, с предоставляемыми гарантийными обязательствами, с основными принципами ценообразования.

Компания очень дорожит своими клиентами. И это не просто слова. Убедиться в качестве мульчирующих материалов и в высоком уровне сервиса, оказываемого этой компанией, можно, зайдя в раздел «Отзывы».

Производственная компания «Мульча» приглашает к сотрудничеству торговые и садовые центры, ландшафтные мастерские, частные компании по озеленению территорий, любителей садоводов и огородников. Потенциальным потребителям компания гарантирует выгодное сотрудничество, высокое качество материалов, продуманные логистические схемы и самый высокий уровень сервиса.