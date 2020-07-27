Мультибренд HeyBoy открывает новый магазин в самом крупном ТРЦ России.

В «Авиапарке», в конце августа – начале сентября откроется новый магазин сети детских товаров HeyBoy. Ассортиментная матрица ритейлера специально разработана для торгового центра. Договор подписан в разгар пандемии в рекордно быстрые сроки. Сделку провели специалисты компании RRG – консультант ритейлера по подбору торговых площадей.

HeyBoy – это сеть мультибрендовых магазинов детской одежды, в котором представлены более 30 европейских брендов, среди которых: Retour, Beberlis, Gosoaky, Monta Juniors, New Balance, Petit nord, Didriksons, Manuel Ritz, WoolRich, Yporque и другие.

Проект является уникальным для детской розницы: в торговом пространстве с авторским дизайном представлены все необходимые товары для мальчиков – одежда, обувь, игрушки и аксессуары в ценовом сегменте «средний +».

Весь ассортимент составлен по принципу сезонности, цели, задачи и сочетания вещей друг с другом. HeyBoy впервые вышел на рынок в минувшем году. Премьерное оjткрытие состоялось в МФЦ «ЕвроПарк».

Новая точка ритейлера разместится в «Авиапарке» на площади 87 кв.м. На территории магазина будет реализована концепция сети, но набор представленных марок специально сформирован для «Авиапарка».

Как прокомментировал генеральный директор HeyBoy Алексей Сиснев: «Для нас открытие в ТРК «Авиапарк» стало очень важным шагом в соответствии с утвержденной стратегией развития сети.

Пандемия, конечно, внесла корректировки в планы по развитию, но мы приняли решение воспользоваться моментом и появлением отличной площадки в детской зоне на 4 этаже ТРЦ, чтобы открыться к сезону Back to School 2020, который является для нас ключевым с точки зрения продаж».

По данным пресс-службы компании RGG.