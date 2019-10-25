Мультибрендовый бутик St-James привез в Россию итальянскую марку Colombo

Colombo — это известный мировой бренд, выпускающий первоклассные изделия из кашемира и других благородных тканей. Торговая марка была создана в 50-х годах в Италии Луиджи Коломбо — целеустремлённым предпринимателем, выросшим в семье владельцев текстильного производства. Полное название суконной фабрики — Lanificio Luigi Colombo.

Многие уже ставшие привычными материалы – кашемировая фланель, эластичный кашемир, смеси кашемира с мехом норки, соболя, шиншиллы и даже с карбоном и сталью – были разработаны на фабрике Colombo в Пьемонте. Сегодня она производит около полумиллиона метров ткани в год а также представляет и собственную коллекцию готовой одежды, начиналась она с простых аксессуаров, а сегодня включает трикотаж, костюмы, верхнюю одежду и товары для дома. При этом, Colombo справедливо декларирует, что не создает предметов моды. Ее вещи из тех, что служат десятилетиями. Шарфы из кашемира и викуньи совершенно невесомы, в Colombo им даже придумали название «летучий платок». Пиджаки из кашемира, хотя и лишены подкладки и бортовки, но отлично сидят благодаря удачной конструкции. Такое легкое пальто можно запросто надеть прямо на рубашку вместо пиджака. Наконец, куртки из смеси кашемира с шелком узнаются по ворсу с характерным почти перламутровым лоском. Благодаря специальной обработке ткань отлично сохранят тепло, отталкивают влагу и притягивает восхищенные взгляды.