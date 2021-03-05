Мультиформатная неделя Легпрома показала эффективность комбинированных коммуникаций

Первые весенние дни на «Российской неделе текстильной и легкой промышленности» показали, что ограничения на международные перемещения людей и товаров побудили российские предприятия к активизации бизнес- процессов.

Несомненным плюсом «Легпромфорума 2021» стал его мультиканальный формат проведения. Практически все мероприятия как дискуссионного, так и практического характера показали высокую посещаемость на всех точках трансляции. Суммарная аудитория онлайн-участников мероприятия составила более 4500 посетителей, а количество просмотров отдельных семинаров и дискуссий варьировалось от 150 до 600 человек, что значительно превышало офф-лайн аудиторию.

«Мы стараемся не просто идти в ногу с современными технологиями, а продуманно использовать только наиболее эффективные из предлагаемых. И отклики профессионального сообщества убеждают нас в том, что решения верные. Это касается и омниканального формата мероприятия, и наших других проектов для отрасли, например – маркетплейса LEGPROM.cloud». – прокомментировал итоги «Недели легпрома» Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. ¬– Такие технологии помогают горизонтальной интеграции отрасли, что сейчас для нее наиболее важно».

Посетители и участники выставок «Инлегмаш», «Интерткань» и Textile&Home, оценив тематику деловой программы и возможность ознакомиться с каждым мероприятием без ограничений по времени, уделили большее внимание работе на стендах и реальным переговорам о сотрудничестве. Это подтверждают массовые запросы на записи трансляций, которые будут доступны на сайте textileweek.online в течение следующей недели. Такой срок публикации вызван необходимостью редактирования записей для соблюдения международного законодательства о соблюдении авторских прав.

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ-2021.Весна» показала посещаемость немного выше осенней, когда в сентябре разрешили проведение профессиональных выставочных мероприятий в Москве. А это значит, что списывать повышенную активность российских предпринимателей на потребность в деловых контактах ограниченную мерами недопущения распространения нового коронавируса не совсем корректно. Окончательные цифры посещаемости выставки еще уточняются, но уже сейчас понятно что аудиторию трех выставочных дней составили 8 000 профессионалов отрасли.

Конференции и мастер-классы Fashion Tech Day 2021 посетили в целом около 2000 человек, из которых более 1250 участвовали в онлайн-трансляции.

Таким образом, общая посещаемость «Российской недели текстильной и легкой промышленности» достигла 15 500 человек, среди которых представители органов власти Российской Федерации, официальных министерств и ведомств из России, Турции, Италии, Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Казахстан и других стран мира. Все это внушает уверенность, что производители текстильной и легкой промышленности нашей страны активно развивают не только международное сотрудничество, но и собственное производство, что позволит российским компаниям занять достойное место в международной кооперации товаров модной индустрии, домашнего и технического текстиля для самых разных отраслей российской экономики.

фото - Дима Бабушкин