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Артем Кузелев

Мусорные мешки от 220 до 360 евро

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  • 24 Ноября 201712:21

Испанская марка украшений и аксессуаров BIIS представила несколько моделей сумок, которые вызвали в интернете горячие споры.

Оригинальный аксессуары выполнены из натуральной кожи наппа черного цвета и имеют контрастные ручки. Сумки представлены в трех размерах, от чего их стоимость варьируется от 220 до 360 евро. Главная же особенность сумок – их дизайн, копирующий внешний вид мешков для мусора. Приобрести аксессуары можно в официальном онлайн-магазине BIIS.

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