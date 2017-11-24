Мусорные мешки от 220 до 360 евро

Испанская марка украшений и аксессуаров BIIS представила несколько моделей сумок, которые вызвали в интернете горячие споры.

Оригинальный аксессуары выполнены из натуральной кожи наппа черного цвета и имеют контрастные ручки. Сумки представлены в трех размерах, от чего их стоимость варьируется от 220 до 360 евро. Главная же особенность сумок – их дизайн, копирующий внешний вид мешков для мусора. Приобрести аксессуары можно в официальном онлайн-магазине BIIS.