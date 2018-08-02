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Артем Кузелев

Музей Armani/Silos покажет фотографии Сары Мун

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  • 02 Августа 201811:42

Осенью в миланском музее откроется выставка, посвященная творчеству французского фотографа.

Миланский музей Armani/Silos анонсировал новый выставочный проект. В местных залах 19 сентября откроется персональная выставка французского фотографа Сары Мун, получившая название From One Season to Another («От одного сезона к другому»). Экспозицию составят около 170 узнаваемых работ фотохудожницы, созданных в разное время с 1970-х годов. Здесь можно будет увидеть и кадры из весенне-летней кампании Armani, также созданные Мун. Посетить выставку можно с 19 сентября 2018 года по 6 января 2019.

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