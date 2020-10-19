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Артем Кузелев

Музей декоративного искусства рассказывает историю люкса

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  • 19 Октября 202012:26

Новая выставка парижского музея посвящена истории, эволюции и значению роскоши.

В парижском Музее декоративного искусства начала работу большая выставка, получившая название Luxes. В рамках экспозиции рассказывается история и эволюция роскоши в различных странах и культурах. Проект представляет более ста предметов, в числе которых одежда, аксессуары, мебель и украшения из архивных коллекций Hermès, Christian Dior, Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Cartier, Chanel, Helmut Lang, Balenciaga и других люксовых домов. В отдельном зале представлен наряд китайского дизайнера Гуо Пэй Magnificent Gold, на создание которого она потратила 50 000 часов. Работает выставка до 2 мая 2021 года.

 
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