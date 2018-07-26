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Артем Кузелев

Музей Фаберже расскажет о русском стиле

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  • 26 Июля 201823:34

В ближайшие пять недель в петербургском музее пройдет цикл лекций «Русский стиль».

С 26 июля в Музее Фаберже в Петербурге начинается цикл лекций, посвященных русскому стилю. По мнению организаторов, это одно из самых ярких явлений в истории русской культуры рубежа XIX и ХХ веков. В течение пяти недель посетители курса услышат пять лекций: «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура», «Русский стиль в мебели и интерьере», «Русский стиль в музыке», «Русский стиль в изобразительном искусстве» и «Русский стиль в моде».

Приобрести билеты можно на официальном сайте музея в разделе «Лекторий». Начало всех лекций в 19.00.

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