Музей Фаберже расскажет о русском стиле

В ближайшие пять недель в петербургском музее пройдет цикл лекций «Русский стиль».

С 26 июля в Музее Фаберже в Петербурге начинается цикл лекций, посвященных русскому стилю. По мнению организаторов, это одно из самых ярких явлений в истории русской культуры рубежа XIX и ХХ веков. В течение пяти недель посетители курса услышат пять лекций: «Русский стиль. Истоки и эволюция. Архитектура», «Русский стиль в мебели и интерьере», «Русский стиль в музыке», «Русский стиль в изобразительном искусстве» и «Русский стиль в моде».

Приобрести билеты можно на официальном сайте музея в разделе «Лекторий». Начало всех лекций в 19.00.