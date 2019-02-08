Музей Ива Сен-Лорана обновляет экспозицию

На днях в парижском музее выставят еще 50 кутюрных нарядов маэстро, в том числе и платья из коллекции «Мондриан».

Кураторы парижского Музея Ива Сен-Лорана объявили радостную новость: 12 февраля экспозиция пополнится еще 50 экспонатами. На этот раз будут выставлены кутюрные наряды из двух коллекций: сезонов осень-зима 1965 и осень-зима 1969. первая коллекция известна под названием «Мондриан» и вдохновлена творчеством знаменитого художника, вторая – создана в сотрудничестве с художником Клодом Лаланном. Также на выставке можно будет увидеть архивные фотографии и эскизы Сен-Лорана.