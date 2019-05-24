Музей Пушкина покажет коллекцию фонда Louis Vuitton

В московском ГМИИ имени Пушкина открылась продажа билетов на выставку «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное».

19 июня в Музее имени Пушкина начнет работу выставка, на которой будет представлена внушительная часть коллекции фонда Louis Vuitton. Экспозиция «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» расположится в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и включит работы Бэнкси, Такаси Мураками, Жан-Мишеля Баскии, Энди Уорхола, Марины Абрамович, Альберто Джакометти и Ива Кляйна.

Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте музея.