Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (458)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Музей Пушкина покажет коллекцию фонда Louis Vuitton

  • 132
  • 0
  • 24 Мая 201923:12
Сюжеты: Louis Vuitton

В московском ГМИИ имени Пушкина открылась продажа билетов на выставку «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное».

19 июня в Музее имени Пушкина начнет работу выставка, на которой будет представлена внушительная часть коллекции фонда Louis Vuitton. Экспозиция «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» расположится в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков и включит работы Бэнкси, Такаси Мураками, Жан-Мишеля Баскии, Энди Уорхола, Марины Абрамович, Альберто Джакометти и Ива Кляйна.

Приобрести билеты можно уже сейчас на официальном сайте музея.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru