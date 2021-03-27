Музей современного искусства «Гараж» — место, где встречаются люди, идеи и искусство

26 марта в музее "Гараж" открываются три новых проекта : выставку, исследующую территорию художественных спекуляций, проект о нереализованных идеях и видеоинсталляцию бельгийского художника Давида Кларбаута. В преддверии открытия кураторы выставок Екатерина Иноземцева, Саша Обухова, Тоня Трубицына, Ярослав Воловод, Екатерина Лазарева, Екатерина Савченко, Валентин Дьяконов представили журналистам новые проекты.

«Настоящее время, несовершенный вид»

Отмены и «нереализации» — кажется, более насущная часть жизни художников, архитекторов и институций, чем проекты реализованные, и, как показал 2020 год, отношение к подобным отменам нуждается в пересмотре, в приобретении новой терапевтической оптики. Проект «Настоящее время, несовершенный вид» отчасти исследует возможности такой оптики, попутно открывая удивительные художественные истории и персонажей, информация о которых бережно хранится в архиве Музея современного искусства «Гараж». В выставку войдут документальные реконструкции нереализованных идей самой разной типологии: и проект танцплощадки, которую архитектор Игорь Пяткин предлагал построить на месте «Шестигранника» в Парке Горького, и замысел светозвукового оформления Красной площади Франциско Инфанте-Араны, и план издания каталога «Музея желаний» — коллекции проектных идей женщин-художниц, и не дошедший до завершения проект экспозиции «Меланхолия», задуманный Петром Белым для петербургского парка около ДК Газа. Различия определяются не только форматом придуманного, но и причинами, повлекшими за собой отмену проектов, которые точнее, чем вещи состоявшиеся, определяют реальность десяти-, двадцати-, сорокалетней давности и, очевидно, нашу актуальную реальность, связанную с пандемией. Собственно, природа разных «отмен» и их неочевидные, отложенные последствия находятся в фокусе внимания авторов проекта «Настоящее время, несовершенный вид».

«Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена»

Для сборки задуманной во время первого локдауна выставки впервые в экспозиционной практике Музея «Гараж» был объявлен open call — Музей предложил авторам и творческим коллективам, проживающим и работающим на территории России, занять любую дистанцию по отношению к текущей ситуации и рассмотреть спекуляции (лат. speculatio — высматривание) в широком философском смысле: как одну из форм взаимодействия с реальностью и/или умозрительное рассуждение о возможном. Возникшая как внеплановое событие в выставочной программе Музея и изначально движимая гуманитарной миссией помощи художественному сообществу выставка «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена» дала возможность авторам реализовать новые масштабные и амбициозные работы. По итогам open call из более 1000 заявок было отобрано 33 участника, среди которых 11 групповых проектов. Абстрактные рассуждения представляются делом неблагодарным, однако, именно искусство обладает силой воображения, а в сегодняшнем состоянии подвешенности чрезвычайно востребован его «завиральный» ресурс. «Спекуляции, фейки и прогнозы» в названии выставки выступают вариантами «дистанции» искусства по отношению к действительности — дистанции, которую каждый художник выбирает самостоятельно сообразно своему методу работы.

«Невидимый звук»

Весной и летом 2021 года Музей «Гараж» покажет персональные выставки Давида Кларбаута, Родни Грэма и Софии аль-Марии — трех художников, работающих с кино и видео. Эти выставки призваны расширить представление как о формах и функциях движущегося изображения, так и эмоциях, которые оно может вызвать.

Цикл начнется с первой персональной выставки Давида Кларбаута в России. Кларбаут создает «гибридные» произведения, растворяя одни медиумы в других. Используя видео, фотографию, кино и 3D-технологии, он создает образы, бросающие вызов восприятию и ожиданиям зрителя. На выставке «Невидимый звук» представлены работы, созданные за более чем десятилетний период, которые исследуют феномен «темной оптики» — этим термином Кларбаут обозначает современное состояние изображения. По мнению художника, в XX веке закончилось полуторавековое царство объектива в искусстве, и производство искусства вернулось к установкам до 1850 года, то есть до широкого распространения фотографии. Теперь же изображение снова создается умелыми ремесленниками, манипулирующими реальностью с помощью графических и видеоредакторов, а вера в правдивость фотографии пошатнулась еще в 1970-е годы, и сегодня она и вовсе не имеет под собой оснований. На смену представлению о фотографии как документе и доказательстве приходит фундаментальное сомнение в точности любого изображения, подпитываемое возрастающей эффективностью и дешевизной цифровых средств обработки графических файлов.