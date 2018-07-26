Музей Вячеслава Зайцева откроется в Иванове

В ближайшем будущем на родине российского дизайнера начнет работу музей его имени.

На официальном сайте правительства Ивановской области сообщается, что в ближайшем будущем в столице региона откроется музей российского дизайнера. В данный момент по поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Станислава Воскресенского ведется поиск подходящей площадки. Решение открыть музей Вячеслава Зайцева было принято к 80-летию дизайнера, которое он отмечает в этом году.