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Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev) (265)
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Артем Кузелев

Музей Вячеслава Зайцева откроется в Иванове

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  • 26 Июля 201811:38
Сюжеты: Вячеслав Зайцев (Slava Zaitsev)

В ближайшем будущем на родине российского дизайнера начнет работу музей его имени.

На официальном сайте правительства Ивановской области сообщается, что в ближайшем будущем в столице региона откроется музей российского дизайнера. В данный момент по поручению временно исполняющего обязанности губернатора области Станислава Воскресенского ведется поиск подходящей площадки. Решение открыть музей Вячеслава Зайцева было принято к 80-летию дизайнера, которое он отмечает в этом году.

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