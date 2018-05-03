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Артем Кузелев

Мужская коллаборация Томми Хилфигера

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  • 03 Мая 201813:42
Сюжеты: Tommy Hilfiger

Американский дизайнер готовит капсульную коллекцию для мужчин, созданную в соавторстве с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Амбассадор мужской линейки Tommy Hilfiger, британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон станет соавтором Томми Хилфигера. Осенью этого года коллаборация выпустит дебютную коллекцию для мужчин Tommy x Lewis, в которую кроме одежды войдут обувь, аксессуары, нижнее белье и носки. О готовящейся коллекции Томми Хилфигер рассказал: «Она позволит нам выпустить нечто принципиально новое для мужчин и мужской моды в целом, но, в то же время, она унаследовала все, что по традиции присуще бренду».

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