Мужская коллаборация Томми Хилфигера

Американский дизайнер готовит капсульную коллекцию для мужчин, созданную в соавторстве с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном.

Амбассадор мужской линейки Tommy Hilfiger, британский автогонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон станет соавтором Томми Хилфигера. Осенью этого года коллаборация выпустит дебютную коллекцию для мужчин Tommy x Lewis, в которую кроме одежды войдут обувь, аксессуары, нижнее белье и носки. О готовящейся коллекции Томми Хилфигер рассказал: «Она позволит нам выпустить нечто принципиально новое для мужчин и мужской моды в целом, но, в то же время, она унаследовала все, что по традиции присуще бренду».