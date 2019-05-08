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Alexander McQueen (235)
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Артем Кузелев

Мужская коллекция Alexander McQueen. Осень-зима, 2019/20

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  • 08 Мая 201910:46
Сюжеты: Alexander McQueen, Осень-зима 2019-20

В новом лукбуке без труда читаются источники вдохновения Сары Бертон: Британия 1950-х годов и жизнь небольших северных городков.

Британский дом Alexander McQueen опубликовал лукбук мужской коллекции сезона осень-зима 2019/20. На этот раз Сара Бертон вдохновлялась жизнью Великобритании 1950-х годов, небольшими портовыми городками на севере страны, рабочими окраинами и эстетикой молодежных субкультур этого времени. В лукбук вошли не все образы, но пальто и костюмы в клетку, рубашки, джемперы и комбинезоны из кожи, плащи и пиджаки с вышивкой и другим декором отлично характеризуют всю коллекцию и передают ее настроение.

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