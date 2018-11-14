Мужская коллекция бренда ELEVENTY FW 18/19

На создание коллекция мужской одежды FW 2018–2019 повлияли дух и атмосфера Англии и Шотландии 1970–1980-х. Теплые ароматы меда и высушенной солнцем земли, цветочные ноты, навеянные ароматом садов, — так воспринимаются ткани и пряжа от ведущих британских производителей. Сочетание цвета и фактуры олицетворяет современный стиль, представляемый итальянскими мастерами.

Мягчайшие шерсть и кашемир возвращают нас назад, в глубь английской истории — впрочем, такое же настроение создают и более грубые шотландские ткани, твид и молескин, сравнимые с изделиями из натуральной шерсти альпака, сшитыми на заказ.

В поисках нового концептуального решения для предстоящей зимы бренд Eleventy предлагает вязаные пальто и куртки с нерегулярным рисунком «в елочку». В коллекцию вошли также костюмы, пальто в стиле милитари, спортивные брюки из вельвета с широкими лампасами — все модели выглядят очень «по-британски».

В каждой модели присутствуют неожиданные детали — шалевые воротники, объемные шнуры, плоские кожаные пуговицы в винтажном стиле, пуговицы «под старину» в стиле милитари, интересные декоративные заплатки на брюках, выполненные вручную.

Аксессуары, носки и нижнее белье из базовой линии завершают коллекцию.

ИЗ ВЕСТМИНСТЕРА В СИТИ. «Неожиданно официально». Костюмы и пальто из мягкой шерсти и кашемира. Линии кроя повторяют контуры тела. Пиджаки с немного более широкими лацканами носятся поверх брюк свободного силуэта. Кожаные перчатки и шерстяные головные уборы; необычный эффект, создаваемый кашемировыми шарфами. Сумки из крашеного хлопка и шерсти, а также обувь в английском стиле завершают сдержанно-официальный образ.

УНИВЕРСИТЕТ КЕМБРИДЖ Свитера из мериносовой шерсти предполагается носить с широким пальто из английской шерсти на подкладке или с курткой-бомбером из валяной шерсти лоден с небольшими фактурными швами. К этому комплекту подойдут брюки удобной посадки из молескина или окрашенного хлопка, а также замшевые туфли или ботинки длиной до щиколотки с застежками в стиле милитари.

АРХИТЕКТОР ИЗ НОТТИНГ-ХИЛЛА. «Креативно и неформально». Плотные свитера c начесом из шотландской шерсти и вельветовые брюки со швами ручной отделки создают винтажный эффект игрой контрастов цвета и материала. Замшевые жилеты и короткие курточки до талии поверх цветных клетчатых рубашек. Простроченные ботинки и дубленки Nappa.

ВЫХОДНЫЕ В ОЗЕРНОМ КРАЕ. «Утонченный рок». Итальянские парки с водоотталкивающей пропиткой и воротником murmasky. Куртки в стиле милитари, выполненные из особого, «технического» хлопка, замшевые куртки и жакеты. Брюки из окрашенного вельвета в сочетании с кашемировыми свитерами и высокими ботинками завершают богатый деталями образ.

АТЛЕТ НА РЕГЕНТ-СТРИТ. «Элегантно и спортивно». Мягкие линии и яркие цвета выгодно смотрятся на ткани спортивного костюма, украшенного нашивками контрастного цвета и меховым воротником. В линию входят брюки из хлопка, свитера из кашемира, а также спортивные сумки и обувь для тенниса, со вставками из замши или комбинированного материала,.

ДЖЕНТЕЛЬМЕН В НАЦИОНАЛЬНОМ КОРОЛЕВСКОМ ТЕАТРЕ. «Неумирающий смокинг». Одно- или двубортные смокинги с отделкой. Цвета: цвет высушенной земли, цвет шерсти ламы, оттенки серого, темно-зеленого, милитари (синий с фрагментами желтого, оранжевого, красного).