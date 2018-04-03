Мужская коллекция SS18 от бренда Eleventy — это ода невероятной легкости, воспетая в новых, мягких, эластичных тканях, которые повторяют естественные очертания тела. Коллекция включает в себя костюмы, пиджаки и брюки, выполненные из эластичной шерсти и практически невесомого джерси, футболки из египетского хлопка, легкого как перышко, хлопковые и кашемировые свитера, удобно тянущиеся свитшоты.

В мире пиджаков, лён и хлопок объединились, чтобы создать линейку одно- и двубортных пиджаков, представленных Eleventy в новых, эксклюзивных оттенках: темно-лиловом, чернильно-синем, армейском зеленом, песочном и сером.

В рамках коллекции также выделяются и камуфляжные принты: в дизайне нейлоновых и замшевых пиджаков и жакетов, хлопковых классических и укороченных брюк, а также в отдельных деталях весенних ботинок на шнуровке.

Ещё одним новшеством стало использование в моделях для бега начесанной вручную шерсти, благодаря которой их подкладка ощущается невероятно комфортной к телу, дополняя хлопок с начесом и вареный деним.

Куртки-блузоны, жилеты и блейзеры изготовлены из таких изысканных материалов, как непромокаемая замша и натуральная наппа-кожа.

В линейке одежды для плавания продемонстрированы самые разнообразные текстуры, в основу которых легла традиционная геометрия архитектуры стран Средиземноморья начала XIX века. Строгие геометрические узоры с контрастами черного и белого, типичными для каменных полов зданий и фарфоровой черепицы крыш — благодаря ассоциациям с элементами дизайна прошлых столетий и нынешним модным тенденциям они просто обречены привлекать внимание.

Коллекцию завершает линейка аксессуаров: сумки, сшитые полностью вручную на деревянных формах, винтажные рюкзаки из ткани с камуфляжным принтом или оленьей кожи, дорожные сумки, портфели и другие кожаные изделия из оленьей кожи.

Platinum (Платинум)

Среди новинок изысканной серии Platinum — двубортные пиджаки с рукавами из джерси, а также строгие английские костюмы, выполненные из эксклюзивных тканей, в которых шерсть сочетается с льном, шёлком и кашемиром, а также туфли, изготовленные профессионалами обувного дела из кордовской кожи, кожи оленя и замши, с эксклюзивным дизайном в стиле моделей Flex от Goodyear.

Среди прочих новинок коллекции SS18 Eleventy представляет две Капсульные коллекции:

ARCHIVE (АРХИВ)

Семь моделей свободного кроя с пятью карманами, выполненные из высококачественного японского денима, в новом свете представляют модели из архивов коллекций Eleventy — потертости, эффект "поношенности", вручную состаренная ткань дополняются этикеткой с надписью "уникальная коллекция одежды, созданная умелыми руками итальянских мастеров и художников".

Одежда для сна

Капсульная коллекция пижам и трусов-боксеров, однотонных или в полоску, представленных в оттенках белого и небесно-голубого для придания им еще большей уникальности.