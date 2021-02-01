Мужская коллекция Yohji Yamamoto. Осень-зима, 2021/22

Едзи Ямамото представил в Париже коллекцию, в которой переработал многие из привычных для себя моделей для мира, терпящего бедствие. Дизайнер обращается в осенне-зимней коллекции к миру, который переживает тяжелые времена, поэтому и манекенщики, представляющие новые образы, с растрепанными волосами и запыленными лицами, а декорации показа – черные драпировки. Большинство моделей были в защитных масках.

Говоря о мировом кризисе и климатических изменениях, Ямамото использует легкие ткани, такие как хлопок, лен и шелк. Верхняя одежда представляет собой защитные коконы, дизайнер придумал несколько дафлкотов и моделей с военно-историческими мотивами. Под ними – комбинезоны и милитаризованные вещи, которых коснулась деструкция и панковскими лозунгами «Рожден террористом» и «Ты должен отвести меня к черту». Но несмотря на всю мрачность, у этих панков есть надежда в виде выглядывающих из-под слоев черной ткани цветов и цитат из христианского гимна XVIII века «О, благодать».