Мужская линейка Dior отправляется с шоу в Майами

Креативный директор Dior Homme Ким Джонс сообщил, что представит следующую коллекцию за два дня до начала ярмарки Art Basel.

Вслед за именитыми домами Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton и Versace, которые в последние шоу переносили в США, мужская линейка Dior отправляется в путешествие через Атлантику. Креативный директор бренда Dior Homme сообщил, что презентация межсезонной коллекции состоится 3 декабря в Майами. Мужское дефиле пройдет за два дня до открытия международной ярмарки Art Basel.