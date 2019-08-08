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Артем Кузелев

Мужская линейка Dior отправляется с шоу в Майами

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  • 08 Августа 201913:14
Сюжеты: Dior

Креативный директор Dior Homme Ким Джонс сообщил, что представит следующую коллекцию за два дня до начала ярмарки Art Basel.

Вслед за именитыми домами Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton и Versace, которые в последние шоу переносили в США, мужская линейка Dior отправляется в путешествие через Атлантику. Креативный директор бренда Dior Homme сообщил, что презентация межсезонной коллекции состоится 3 декабря в Майами. Мужское дефиле пройдет за два дня до открытия международной ярмарки Art Basel.

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