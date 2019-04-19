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Артем Кузелев

Мужская линия Saint Laurent пропустит Неделю моды

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  • 19 Апреля 201914:13
Сюжеты: Yves Saint Laurent

Показ новой коллекции парижского дома моды пройдет вне официального расписания.

Французский дом моды сообщил, что представит новую мужскую коллекцию вне официального расписания. Шоу состоится 6 июня, причем не в родном Париже, а в Лос-Анджелесе. Подчеркивается, что таким образом у Saint Laurent появится возможность показать коллекцию раньше, чем начнутся показы в Лондоне, Флоренции, Милане и Париже.

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