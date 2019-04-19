Мужская линия Saint Laurent пропустит Неделю моды

Показ новой коллекции парижского дома моды пройдет вне официального расписания.

Французский дом моды сообщил, что представит новую мужскую коллекцию вне официального расписания. Шоу состоится 6 июня, причем не в родном Париже, а в Лос-Анджелесе. Подчеркивается, что таким образом у Saint Laurent появится возможность показать коллекцию раньше, чем начнутся показы в Лондоне, Флоренции, Милане и Париже.